Comenzó VI Encuentro Nacional de Pedagogía

El VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Escuelas Pedagógicas se desarrollará hasta el 11 de mayo en la ciudad de Santiago de Cuba.

Dedicado al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el evento contará con la participación de 220 alumnos de todo el país, quienes demostrarán sus habilidades profesionales adquiridas durante su formación.

El espacio, que tiene como escenario la Escuela Pedagógica Pepito Tey, será propicio para intercambiar acerca de los principales logros y deficiencias de los planes de estudio.

Paralelamente se realizará el V Encuentro de Egresados de escuelas Pedagógicas, que busca también demostrar los conocimientos magisteriales adquiridas y sobre la base de ellas discutir los principales logros y deficiencias del Plan de Estudio para proponer modificaciones a tener en cuenta en el proceso de validación de las carreras.

