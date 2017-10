Comenzó Simposio Internacional en universidad pinareña

Pinar del Río, Cuba.- Hoy y mañana tendrá lugar el III Simposio Internacional Univerisidad 2017 que organiza la casa de altos estudios, bautizada con el nombre de los Hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca en Pinar del Río.

El evento lo inicia un taller relacionado con el conocimiento y la innovación para el desarrollo, al cual aportaran especialistas cubanos y de otras nacionalidades como Colombia, Estados Unidos, Canadá, México y España.

La celebración del Tercer Simposio Internacional Univerisidad 2017, que promueve la universidad pinareña, se inscribe dentro del programa concebido por los directivos de la institución, próxima cumplir 45 años.

Varios temas abordarán los asistentes a la cita, quienes analizarán el desempeño de los centros en la solución de problemas económicos y sociales.

