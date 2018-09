Colegios universitarios en Santiago de Cuba

Con la apertura del curso escolar comenzaron a funcionar los colegios universitarios en la provincia de Santiago de Cuba, modalidad de estudios diseñada para los alumnos del duodécimo grado que aspiran a carreras pedagógicas y de las ciencias puras.

Maribel Ferrer, vicerrectora de la Universidad de Oriente, dijo que las especialidades de perfil pedagógico y licenciaturas en Matemática, Física y Química serán pre-otorgadas y no les realizarán exámenes de ingreso a los interesados.

Para otro grupo de estudiantes de 12 grado que aspiran ingresar en la casa de altos estudios oriental mediante los colegios universitarios se ubican las carreras de Biología y Ciencias de la Computación, en las cuales sí serán necesarios los exámenes de ingreso.

La apertura de esos centros responden a las transformaciones asumidas en las universidades cubanas y son una posibilidad para el ingreso a la Educación Superior.

