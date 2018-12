Cobra fuerza la educación popular en Mayabeque

Alcanzar una propuesta política pedagógica para elevar el trabajo comunitario que permita el mayor desarrollo sociocultural de la población, es tarea vital de la Educación Popular en Mayabeque.

El proyecto aporta herramientas para lograr diálogos participativos, el intercambio con los actores que dirigen y los habitantes de las Comunidades, para juntos dar soluciones al quehacer diario del territorio.

La Red de Educadores Populares en Mayabeque con sede en la Universidad Agraria de la provincia, tiene entre sus miembros a los profesores universitarios, intelectuales, científicos, comunicadores, periodistas, estudiantes y representantes de varias organizaciones.

Cursos de Capacitación y talleres de socialización realiza el Proyecto, que acoge a directivos y Presidentes de Consejos Populares, quienes adquieren técnicas que los fortalecen para su función social.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.