En Cienfuegos Seminario Internacional de Docencia

Auspiciado por el Centro de Estudios de la Didáctica y la Dirección de Educación Superior, perteneciente a la Universidad de Cienfuegos, se efectuará en octubre el IX Seminario Internacional de Docencia Universitaria.

También al unísono se celebrará el I Encuentro de Aspirantes y Doctores de otras nacionalidades, graduados en esa institución con una amplia agenda de exposiciones y debate de temas encaminados a profundizar los conocimientos.

El Doctor Blas Yoel Juanes, miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional de Docencia Universitaria en Cienfuegos, afirmó que han confirmado su asistencia destacadas personalidades de varios países.

Subrayó que ambos eventos sesionarán del 15 al 19 de octubre en el centro de altos estudios del territorio y entre sus objetivos figura contribuir a la profesionalidad de los académicos e investigadores.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.