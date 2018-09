En Cienfuegos, Acto Nacional de Ingreso a la FEU

En el contexto del aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia de Cuba, se efectuó en la Plazuela de la Juventud en Cienfuegos el Acto Nacional de Ingreso a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Presidieron la ceremonia Lidia Esther Brunet Nodarse, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido Provincial, Raúl Palmero, presidente nacional de la FEU y otros dirigentes.

Un grupo de miembros, en representación de 800 nuevos integrantes de la organización estudiantil en Cienfuegos, recibió el carné acreditativo y recordó al joven Rafael Trejo, asesinado hace 89 años.

Marian Figueredo, presidenta de la FEU en la Universidad del territorio, destacó el compromiso de los incorporados con el cumplimiento de las tareas y el deber de participar en el análisis del Proyecto de Constitución.

