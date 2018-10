Chequean desarrollo del curso escolar (+Fotos)

Con la presencia de la Ministra de Educación, Doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella en el municipio de Guira de Melena, inició en Artemisa la visita de metodólogos y directores nacionales que evalúan la marcha del curso escolar.

Durante el recorrido que se extenderá por espacio de tres días, intercambian con estudiantes, docentes, familiares, presidentes de los consejos de escuela, autoridades gubernamentales y representantes de las organizaciones políticas y de masas.

En la visita ministerial al sector educacional en Artemisa, los funcionarios departieron con jóvenes de la educación preuniversitaria sobre el Proyecto de Constitución de la República de Cuba que por estos días se somete a consulta popular.

Los principales señalamientos realizados hasta el momento se corresponden con el estado constructivo de los centros y la cobertura docente que, se completa con el empleo de alternativas.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.