Celebran en Matanzas diez años de apertura de la Carrera de Periodismo

Matanzas, Cuba. – Un encuentro entre egresados, profesores y estudiantes de la carrera de Licenciatura en Periodismo, en la Universidad de Matanzas, matizó este miércoles, la jornada de homenaje por los diez años de inaugurada esa disciplina en la casa de altos estudios.

Durante el intercambio se recordaron las muchas dificultades que caracterizaron el inicio de la carrera en el territorio, en septiembre de 2008.

Eran tiempos difíciles, en los cuales carecíamos de casi todo pero nos sobraban ganas que persisten todavía, dijo Yirmara Torres, presidenta de la delegación provincial de la Unión de Periodistas de Cuba, en Matanzas.

Significó la oportunidad única del reencuentro para distintas graduaciones, quienes en pocos años de experiencia laboral ya tradujeron sus saberes de academia en numerosos productos comunicativos de alta calidad.

