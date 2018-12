Celebra aniversario Universidad de Cienfuegos

El aniversario 39 de fundada la Universidad de Cienfuegos se celebró el 6 de diciembre con la satisfacción de haber formado en sus aulas a más de 23 mil profesionales de casi una treintena de países.

La institución sobresale por las calificaciones de excelente otorgadas por las inspecciones ministeriales de la educación superior en distintas esferas y en los grados científicos a sus profesores y académicos, avalados en las investigaciones defendidas en los tribunales.

Directivos de la Universidad de Cienfuegos, informaron que también exhiben resultados positivos en la formación de post graduados en los programas de maestría, doctorado, diplomados, en cursos y entrenamientos.

En el contexto del aniversario del centro de altos estudios se presentó la marca institucional del plantel.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.