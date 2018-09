Buen comienzo del curso en las universidades

Con el aseguramiento de los recursos materiales, de vida y financieros podemos afirmar que las universidades cubanas están preparadas para iniciar el nuevo curso académico, expresó José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior.

Agregó que esta etapa lectiva contará con una matrícula de más de 240 mil estudiantes, que serán atendidos por 21 mil profesores a tiempo completo en los 50 centros de la educación superior.

Significó José Ramón Saborido Loidi que las universidades cubanas cuentan con un claustro de excelencia, que garantiza un curso académico de calidad y posee, además, un alto reconocimiento internacional.

Precisó que el objetivo central del Ministerio de Educación Superior y las universidades es formar profesionales integrales, altamente calificados y comprometidos con la sociedad, su pueblo y la Revolución.

