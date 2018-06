Balance en Cienfuegos sobre formación laboral

Cienfuegos, Cuba.- Los resultados educativos y económicos en Cienfuegos centraron los debates de subdirectores y metodólogos de los municipios durante el Balance Provincial de Formación Laboral, correspondiente al presente curso escolar.

Orlando Martínez Colina, funcionario de la dirección de Educación, expresó que los estudiantes de todas las enseñanzas fueron vinculados a diferentes actividades en los planteles para adquirir conocimientos teóricos y habilidades prácticas.

Jesús Santana Alonso, metodólogo e inspector agropecuario en Lajas, Cienfuegos, destacó las motivaciones de los estudiantes en el trabajo en los huertos y el intercambio con los organismos y Unidades Básicas de Producción Cooperativa.

En el Balance Provincial de Formación Laboral también se destacó el avance en la firma de convenios con empresas y la preparación metodológica de los representantes de las enseñanzas.

