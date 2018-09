Aseguran cobertura de profesores de educación física en Camagüey

Más de 900 profesores de Educación Física conforman la fuerza técnica que se desempeña en los centros educacionales de Camagüey en el actual curso escolar.

Mauro Hernández Rabelo, jefe del departamento, dijo que para cubrir la demanda de maestros de la especialidad se adoptaron alternativas ante la necesidad que afronta el sector en las escuelas primarias, secundarias básicas, institutos preuniversitarios.

Constituyen muestras de las alternativas desplegadas la vinculación de profesores de Recreación y Cultura Física, la reincorporación de docentes ya jubilados, así como también la labor de estudiantes que se forman en la Escuela Provincial de Profesores de Educación Física.

Hernández Rabelo explicó que el desarrollo del perfeccionamiento de los planes de estudio de Educación Física en Camagüey continúa en el presente periodo lectivo en varios grados.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.