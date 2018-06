Asegura la enseñanza cubana una educación para todos

La Habana, Cuba.- La educación cubana se caracteriza por la contribución y construcción de toda la sociedad cubana, aseguró en La Habana, Silvia Navarro Quintero, directora general del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, al resumir el Congreso Internacional de Ciencia y Educación.

En la reunión, la investigadora alemana Ulrique Haneman, a nombre de los delegados extranjeros a la cita, puntualizó que el foro significó otro paso hacia la integración, y una perspectiva hacia la educación a lo largo de la vida.

El Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, reconoció en el encuentro los 10 años de cooperación del MINED en la Misión Educativa del Proyecto de Alfabetización Muévete por Panamá, aplicando el programa YO SÍ PUEDO.

En el Congreso de Ciencia y Educación, la Junta Nacional de Acreditación le otorgó al Programa de Maestría de Educación Especial, la categoría de excelencia.

