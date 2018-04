Arranca hoy Congreso Didáctica de las Ciencias

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Educación de conjunto con instituciones nacionales e internacionales realizará a partir de hoy, en La Habana, el X Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias y el XV Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Física.

Con anterioridad se efectuaron en varias sedes educacionales, los cursos pre – reunión de la magna cita, los cuales fueron impartidos por profesionales cubanos y extranjeros altamente calificados.

En el Congreso Didáctica de las Ciencias se desarrollarán en sesiones plenarias, talleres internacionales referidos a la enseñanza y el aprendizaje de la Física, la matemática, la Química y la Biología.

Otros temas del foro se referirán a la enseñanza de las ciencias en edades tempranas, la educación en la investigación y las Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las didácticas de las ciencias.

