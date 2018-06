Afianza Cuba proceso de informatización de la sociedad

Miriam Nicado García, miembro del Buró Político y Laura Quintana, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cisco, inauguraron en la Universidad de las Ciencias Informáticas, la primera Academia de ese programa.

Quintana señaló en la apertura, que Cisco contribuirá al desarrollo de las habilidades técnicas de estudiantes e instructores para apoyar la transformación que vive el mundo por las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En la inauguración de esa academia en la UCI, el vicerrector primero del plantel, Raydel Montesino, dijo que ese programa se añade a los de pregrado y posgrado del centro para apoyar la informatización de la sociedad cubana.

La Academia Cisco en su concepto de Universidad, combina la investigación científica, la innovación tecnológica, la formación de alto nivel y el desarrollo de productos y servicios de valor agregado.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.