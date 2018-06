Abrirá especialidad de auxiliar jurídico de nivel medio

Con una matrícula de 30 estudiantes de todos los municipios de Villa Clara abrirá para el venidero curso 2018-2019 la especialidad de auxiliar jurídico de nivel medio, disciplina que se integra a la Enseñanza Técnica Profesional.

Los alumnos provenientes del noveno grado, cursarán los estudios en el Instituto Politécnico Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en Santa Clara, esa oferta también se aplicará en las provincias de Santiago de Cuba, La Habana y Camagüey.

Ivis Herrera, master en educación y metodóloga de la enseñanza técnica profesional en Villa Clara, explicó que el alumno que ingresa a la especialidad necesita de una sólida preparación en Historia, Cultura Política, Matemática, Español-Literatura e Inglés.

Apuntó que durante el curso escolar se les impartirá elementos básicos de actividades de investigación, conservación y restauración de documentos.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.