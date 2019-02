A las puertas exámenes finales del grado 12

El director nacional de preuniversitario, Giorbis Taquechel Román, informó que los exámenes finales del grado 12 comenzarán el 4 de marzo con la prueba de Matemática, el día 6 la de Español, y el 8 venidero la de Historia de Cuba.

Recordó que la asistencia a clases es obligatoria y aunque las teleclases ayudan a completar los conocimientos, en los planteles los profesores indican repasos, aclaraciones de dudas y se favorece el estudio individual y colectivo.

Informó Taquechel Román, que en este curso escolar estudian en los preuniversitarios casi 43 mil alumnos, en su mayoría en las instituciones educacionales urbanas.

Subrayó el director nacional de PRE del Ministerio de Educación, que los exámenes finales del grado 12 se elaboran en ese organismo con un grupo de especialistas de alta calificación académica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.