Villa Clara marcha a la avanzada en la zafra azucarera

Santa Clara, Cuba. – Los agroazucareros de Villa Clara ocupan el primer lugar en la emulación nacional que sostienen con sus homólogos de todo el país, seguidos de cerca por Las Tunas y Cienfuegos.

Encabeza la nómina en esa provincia el central Panchito Gómez de Quemado de Güines; mientras el Ifrain Alfonso de Ranchuelo; el Quintín Banderas de Corralillo, y el Carlos Baliño de Santo Domingo, marchan según lo previsto.

Los resultados alcanzados hasta la fecha por los seis ingenios en activo que participan en Villa Clara en la zafra chica, han incentivado a los trabajadores de ese sector a realizar mayores esfuerzos para aportar más caña al basculador.

En la actual campaña azucarera en esa provincia central, a los obreros fabriles y del corte mecanizado se han sumado los aniristas para mantener activa la maquinaria, así como el parque de camiones, combinadas y el transporte ferroviario.

