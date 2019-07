Vanguardia Nacional la Planta de Impregnación de Postes

Pinar del Río, Cuba. – El presidente del grupo Agroforestal, Miguel Ángel Arregui, asistió este domingo a la entrega de la bandera de Vanguardia Nacional a la Planta de Impregnación de Postes para los servicios eléctricos y telefónicos, ubicada en el pinareño municipio de Guane.

Además de los crecimientos en la madera aserrada, dijo a Radio Reloj el directivo, el sector a escala nacional se propone incrementar las entregas al estado de miel, café, coco y cacao estos últimos con potencialidades en el oriente.

El presidente del grupo Agroforestal detalló que actualmente se asumen 16 proyectos vinculados al carbón vegetal, un combustible natural que encabeza los renglones exportables del Ministerio de la Agricultura.

Arregui subrayó que en la Planta de Impregnación de Postes apuntan hacia la Zona de Desarrollo Mariel en busca de otros comercios para esas estructuras de madera.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.