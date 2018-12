Supera Granma récord de producción de miel de abejas

Los apicultores de la provincia de Granma superaron el récord histórico de producción de miel de abejas al alcanzar las 1207 toneladas, cifra con la que ese territorio se convierte en el mayor productor del país.

Desde el mes de noviembre la Unidad Empresarial de Base Apícola, perteneciente a la empresa Apicuba, cumplió el plan de 900 toneladas previsto para el actual año y con lo acopiado hasta la fecha superan las 1958 toneladas alcanzadas hace 30 años.

Osmani Causilla, director de la Unidad Empresarial explicó que las favorables condiciones climáticas contribuyeron a los positivos resultados y que el 75% de la miel está certificado como orgánico.

Resaltó que la calidad de la miel ecológica aumenta el precio del producto cubano, su posición en el mercado y la exportación hacia los exigentes mercados asiáticos y europeos.

