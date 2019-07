Sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional la termoeléctrica de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – Luego de un mantenimiento planificado, la unidad No.4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, se sincronizó en las últimas horas al Sistema Eléctrico Nacional.

Denis Escalona Tillet, director de producción en la entidad, declaró que tras el acople de la planta de tecnología japonesa, puede aportar 158 megawatt como capacidad máxima al sistema eléctrico cubano.

Yeranis Zurita García, ingeniero principal de la Carlos Manuel de Céspedes, agregó que los trabajos de reparación en la caldera incluyeron la limpieza del horno y la sustitución de las juntas de expansión.

Indicó que en la turbina revisaron todas las válvulas de regulación, mientras que en equipos auxiliares solucionaron el salidero de agua de mar en el sistema de circulación; además precisó que esos trabajos en el generador de vapor permiten mejorar la eficiencia térmica de la caldera.

