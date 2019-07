Se estabilizará venta de combustibles

La Habana, Cuba. – A partir de la noche de mañana sábado se estabilizará venta de gasolina regular y durante el fin de semana y día lunes igualmente ocurrirá con la gasolina especial en servicentros de La Habana, se precisó en un tuit de la cuenta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Tomás Pérez Álvarez, director de Comercialización de la Unión Cuba Petróleo en La Habana, profundizó luego en la emisión del Noticiero Nacional de Televisión: Las carencias han sido fundamentalmente en gasolina B-90,

conocida como regular, y B-94, gasolina especial; no así en diésel ni en la B-83, que tienen una estabilidad que permiten dar respuestas al mercado.

Explicó que como parte de las medidas tomadas para solucionar la situación se han traído carros de apoyo de otras provincias y, en el caso de la B-90, el abastecimiento debe quedar estabilizado a partir de este sábado en horas de la tarde; mientras que la B-94 debe resolverse el lunes o en las primeras horas del martes.

Pérez Álvarez reconoció que en otras regiones también se han presentado algunos problemas que han derivado en colas en los servicentros, pero donde se ha apreciado con mayor fuerza es en la capital, que consume prácticamente el 32 % del combustible del país.

No obstante, un asunto que tampoco debe descuidarse en el análisis integral de este u otro problema lo ofreció el periodista Oni Acosta, quien precisó que este viernes estuvo tres horas y media en una cola para echar gasolina y que –a su juicio–, la causa de esta demora en 23 y 28, Vedado, fue más el desorden del servicentro que el déficit. En su opinión, la mala forma, la falta de respeto al cliente, los colados y violaciones de las disposiciones para el despacho sumaron más disgustos a esta situación, que incluyó un corte de una hora y 45 minutos para cuadrar la caja.

