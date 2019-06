Promueve Camagüey la diversificación de exportaciones

Rubros exportables como carbón y jugos de frutas orgánicos se convierten en potencialidades de la provincia de Camagüey, que pretende diversificar sus producciones y apoyar la economía nacional afectada por el bloqueo de Estados Unidos.

En la mayor provincia del país, según registros oficiales ofrecidos al Ministerio de Comercio Exterior, se deben exportar al término del año, mil 800 toneladas de carbón.

La visita gubernamental de la semana anterior al territorio, que contó con la presencia del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, llegó hasta la empresa agroindustrial Ceballos en Sola, Sierra de Cubitas, al norte de la provincia.

En su estancia en la empresa, Malmierca aseguró que tenemos que pensar en agregar valor a las producciones, y la importancia de promover renglones orgánicos, que se comercializan con mayor precio en el mercado.

