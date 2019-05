Producción de huevos con signos de recuperación

La Habana, Cuba. – A finales del 2018 el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y el alza de los precios de los alimentos para animales, provocaron serias afectaciones en la producción de huevo en nuestro país, situación que se ha ido recuperando paulatinamente.

Sobre el tema, el director del Instituto de Investigaciones Avícolas, Reinier Ramos, informó que aun cuando no se ha logrado producir los 5,6 millones de unidades planificadas para esta fecha, ya hoy se obtienen 5,4 millones.

Reconoció que esas cifras están lejos de satisfacer la creciente demanda que actualmente se genera en el país a partir del incremento de la actividad por cuenta propia, de ahí la sabia decisión del Estado de hacer una distribución equitativa a través de su venta normada.

Ramos explicó que en busca de mantener una estabilidad en la producción de huevos trabajan en el incremento del uso de alimentos para las aves de producción nacional.

