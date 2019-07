Producción de conservas sustituirá importaciones en Cuba

Ciego de Ávila, Cuba. – Los trabajadores de la fábrica de conservas de Majagua, de Ciego de Ávila, aprovechan al máximo la capacidad industrial para aumentar la producción de surtidos, en aras de sustituir importaciones al país.

Ubicada al oeste de la provincia, la entidad fue modernizada para ampliar su capacidad productiva, con vistas a apoyar a la economía nacional afectada por el bloqueo de Estados Unidos.

La inversión, valorada en más de 6 millones de pesos, incluyó una línea aséptica, que permite obtener pulpa concentrada de mango, guayaba y tomate hasta un 30 por ciento, igualmente posee áreas de lavado y selección entre otras mejoras.

La modernización de la fábrica de conservas de Majagua contribuye a eliminar pérdidas de frutos en los campos, porque enfrenta los picos de cosecha y aumenta la producción de conservas destinadas a la población y eleva la calidad del surtido.

