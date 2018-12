Procesará refinería de Cienfuegos gran cantidad de barriles de crudo

Más de 13 millones de barriles de crudo se habrán procesado en la Refinería de Cienfuegos cuando termine 2018.

Recuperada luego del derrame de hidrocarburos en el pasado mes de mayo, la alta disponibilidad y eficiencia caracterizan el desempeño de esa industria, en su primer año de operaciones, como sociedad mercantil enteramente cubana.

El ingeniero Hermenegildo Montalvo, director general de la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos, indicó que en esa planta, totalmente cubana, se cumplen todas las líneas de producciones: gas licuado, nafta, gasolina, turbocombustible, kerosina y diésel; y los rendimientos de los productos claros.

Para contribuir al correcto tratamiento del petróleo a refinar en este cuarto trimestre, se concibieron operaciones en la planta de destilación atmosférica, lo cual pone en mejores niveles de suficiencia a la industria refinadora.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.