Posee altos rendimientos la col de Ciego de Ávila

Rendimientos de 15 toneladas por hectárea alcanzan agricultores estatales y campesinos de la provincia de Ciego de Ávila, una de las hortalizas más demandadas en la población, hoteles y restaurantes.

Las empresas de cultivos varios, cooperativas campesinas y agricultores privados del territorio avileño, continúan la recogida del cultivo de la col, mientras que acopio atiende a más de 60 mercados agropecuarios estatales y puntos de ventas.

Los colectivos más destacados de la ANAP en el cultivo de la col son las cooperativas de producción agropecuaria Paquito González, Revolución de Octubre y 26 de Julio, con cifras por encima de lo planificado.

Expertos en salud y alimentación consideran que la col es muy beneficiosa para tratar el acné, la caída del cabello, y favorece la digestión, mejora la visión, el funcionamiento cerebral, la salud ósea, la tensión arterial.

