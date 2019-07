¿Por qué potenciar las inversiones en el turismo?

La Habana, Cuba. – Los cubanos debemos defender el turismo por todo lo que aporta desde el punto de vista económico, enfatizaba el presidente Miguel Díaz Canel recientemente, cuando el titular del sector, Manuel Marrero, informaba a los diputados sobre el desempeño de la industria del ocio en el último periodo.

En consecuencia, el plan de inversiones del año es de 3 mil 046 millones en moneda total, y el primer cuatrimestre cerró con una ejecución del 27,2 por ciento.

A pesar de que existen deficiencias, como la falta de preparación de las obras, déficit de inversionistas, insuficiente nivel de abastecimientos de la industria nacional, y la falta de créditos para adquirir suministros de importación, también se aprecian resultados.

Este año se inaugurarán más de 3 mil 800 nuevas habitaciones hoteleras, y se recuperará capitalmente una cifra superior a las 2 mil 400.

