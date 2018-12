Planta de Impregnación de Postes próxima a cumplir su plan

Pinar del Río, Cuba. – Los trabajadores de la Planta de Impregnación de Postes para los servicios eléctricos y telefónicos en Cuba y ubicada en el municipio pinareño de Guane, acumulan hasta la fecha el 91 por ciento del plan previsto de esas estructuras de madera para el año.

El colectivo se propone saludar el Aniversario 60 del triunfo de la Revolución y el XXICongreso de la CTC con las metas cumplidas de un renglón necesario y que posibilita sustituir importaciones a la economía nacional.

De nuevo los obreros de la Planta de Impregnación de Postes para los servicios telefónicos y eléctricos se plantean arribar al fin de año con las 30 mil unidades en las medidas que les exigen sus destinatarios.

Vanguardia Nacional del Sindicato Forestal, ese colectivo de Pinar del Río intensifica sus jornadas con el propósito de cerrar el año con sus planes cumplidos.

