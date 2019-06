Pensar siempre en la economía

Por ser el movimiento sindical, guía de quienes producen bienes y servicios, los dirigentes de la organización deben pensar todos los días cómo se encuentra la economía en la base, expresó en La Habana, Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.

El miembro del Buró Político se refirió al proceso de elaboración del Plan y Presupuesto para el 2020 que llevan a cabo los trabajadores en centros laborales, experiencia que hay que aprovechar para conocer las reservas reales que existen en cada lugar.

Debido al recrudecimiento del bloqueo, dijo, deben escucharse las opiniones de los obreros, dirigidas a cumplir los compromisos que surgen y a dar solución a los efectos del cerco financiero.

Guilarte de Nacimiento señaló que hay que dejar que el colectivo proponga cuáles son las potencialidades que contribuyen a las estrategias y prioridades de la economía.

