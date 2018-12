Nuevo mecanismo para la redistribución de ingresos

La entrada en vigor de la Ley número 113 Del Sistema Tributario, en enero del 2013, no es solo un elemento recaudador, lo cual se expresa en sus regímenes especiales y un grupo de bonificaciones.

Con esos antecedentes, para el 2019 los trabajadores agropecuarios individuales comenzarán a pagar de acuerdo con la declaración jurada por los ingresos obtenidos en el presente año, expresó Vladimir Regueiro Ale, director de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas y Precios.

El funcionario enfatizó que la campaña de declaración jurada, a iniciarse el próximo 8 de enero, debe extenderse más allá del término de 60 días que establece la Ley.

Cerrará el 30 de abril y los productores individuales del sector no cañero tendrán además la posibilidad de bonificación por pronto pago, siempre que presenten y paguen la declaración antes del 28 de febrero.

