Nueva empresa mixta abre posibilidades a industria alimentaria

La Habana, Cuba. – La certeza de que Cuba es una plaza atractiva y segura para la inversión extranjera, y de grandes potencialidades, ha sido ratificada con la constitución de la empresa mixta Proxcor S.A.

Esa entidad es resultado de la fusión entre el grupo eslovaco Proxenta y la cubana Corporación Alimentaria S.A Coralsa, asociación que se dedicará a la producción de confituras.

La noticia resulta otra confirmación de que ni bloqueos genocidas, ni leyes como la Helms-Burton, limarán la confianza y la apuesta del empresariado mundial por Cuba.

Este acuerdo constituye una buena nueva para el mercado cubano y otro paso en la recuperación de la industria alimentaria nacional, que por obsolescencia tecnológica y otras limitaciones se veía obligada a importar miles de toneladas de esos productos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.