Movimiento sindical cubano de cara al Plan de la Economía

La Habana, Cuba. – El movimiento sindical cubano se prepara con vistas a la realización del 1 al 31 de julio, de las asambleas de representantes para el aseguramiento del Plan de la Economía de 2020.

A ese nivel se discutirá el proyecto del plan y presupuesto para el próximo año, a partir de las propuestas de cada colectivo laboral, informo Milagros de la Caridad Pérez Caballero, miembro del secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba.

La dirigente destacó que las asambleas de representantes serán el paso previo a la presentación del proyeto del Plan de la Economía de 2020 al organismo administrativo superior y al Ministerio de la Economía y Planificación

Pérez Caballero afirmó que el proceso en la base con los trabajadores es el más importante de ese ejercicio que concluirá con la aprobación del plan en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

