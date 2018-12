Método prospectivo apoya a la planificación económica

El establecimiento de estrategias que favorezcan el desarrollo de rubros económicos puede verse favorecido hoy por la aplicación del método prospectivo en La Habana.

El Presidente de la Red Iberoamericana de Prospectiva estratégica, Doctor Ibon Zugasti, consideró que el empleo de esta herramienta de análisis es fundamental en la planificación de políticas públicas a mediano y largo plazos.

A propósito de su participación en la jornada científica anual del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, celebrada en el capitalino Hotel Meliá Cohíba, el experto estimó que la aplicación de la prospectiva es adecuada tomando en cuenta las características de Cuba.

La prospectiva, disciplina de la planificación estratégica a mediano y largo plazos, ayuda a definir una serie de escenarios alternativos y el contexto deseable sobre el que se tiene que trabajar para alcanzar un futuro mejor.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.