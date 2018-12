Matanzas trabajan por estabilizar la zafra azucarera

Matanzas, Cuba. – Los centrales azucareros de Matanzas en la presente campaña cumplen sus principales indicadores y apuestan por la eficiencia para lograr el cumplimiento de la zafra chica y sus aportes al plan de producción de azúcar de la provincia.

El ingenio Jesús Rabí, del municipio Calimete, busca estabilizar sus parámetros, los mejores rendimientos por área y la norma potencial que lo mantenga en la avanzada de la industria en el país.

Durante la reciente visita a las fábricas de azúcar en Matanzas, el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, insistió en la necesidad de lograr mayores volúmenes de caña, y a sembrar más.

Machado afirmó que el sector necesita cumplir sus planes y ganar en más organización; al tiempo que llamó a la estabilidad industrial, producir más caña y elevar los rendimientos por áreas.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.