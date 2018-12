Marcha bien la zafra azucarera en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – Con la incorporación del ingenio Héctor Rodríguez de Sagua la Grande asciende a 6 los centrales incorporados a la zafra chica en Villa Clara, cuyas molidas superan el 80 por ciento de la capacidad instalada, cifra por encima de lo planificado.

Según los resultados hasta la fecha, las fábricas Ifraín Alfonso de Ranchuelo y Panchito Gómez Toro de Quemado de Güines, se encuentran a la avanzada.

De mantenerse ese paso en la campaña azucarera, Villa Clara estará en condiciones de cerrar el mes de diciembre con el aporte de unas 30 mi toneladas de azúcar crudo, monto superior a lo previsto.

Al Héctor Rodríguez le seguirán los ingenios José María Pérez de Camajuaní, el Perucho Figueredo y Abel Santamaría de Encrucijada, para concluir la nómina de los centrales de ese territorio encargados de elaborar 200 mil toneladas del dulce, en la provincia mayor productora de azúcar de Cuba.

