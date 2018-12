Llegó Las Tunas a su plan de azúcar en la zafra chica

El empuje del central Majibacoa desde que comenzó la molienda ha sido determinante para que Las Tunas cumpliera su plan de producción de azúcar en la zafra chica, ascendente a 32 mil toneladas, y de hecho la provincia espera acercarse a las 40 mil antes de finalizar el año.

Ese ingenio llegó a las 20 mil toneladas, que significan 4 ml 500 por encima del plan, lo cual obedece a unas eficientes reparaciones y adelantarse con éxito al calendario de arrancada.

El otro ingenio que comenzó la cosecha antes del programa, fue el coloso Antonio Guiteras, con un programa superior a las 14 mil toneladas en la zafra chica, cifra que debe materializar antes de que acabe diciembre.

La buena marcha de la producción azucarera en ambas industrias está en contraposición con la labor desarrollada por el Amancio Rodríguez, que ha tenido serias interrupciones operativas.

