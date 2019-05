Aprecia Díaz-Canel potencialidades de la economía cubana (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Al visitar este lunes la VI Feria de Negocios, en La Habana, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó las potencialidades de los encadenamientos productivos, sustitución de importaciones y la capacidad de exportaciones del país.

Tras recorrer Expocuba, donde sesiona el evento desde el 20 y hasta el 31 de este mes, el gobernante precisó la necesidad de centrarse en eliminar trabas y facilitar el desarrollo.

La Feria de Negocios busca contribuir al empeño del Estado en garantizar el crecimiento de la economía desde un aprovechamiento óptimo de la industria nacional y una disminución de las importaciones.

La cita es un espacio para que los actores de la economía promuevan sus ofertas, conozcan su mercado y exploren nuevas oportunidades, explicó en la apertura René Hernández, viceministro primero de Economía y Planificación.

La agenda de hoy en la VI Feria de Negocios, en La Habana, incluye la presentación de las indicaciones metodológicas para elaborar el Plan de la Economía 2020, año en que deben asegurarse los programas de desarrollo fundamentales, trascendió en EXPOCUBA en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel.

El programa para el próximo año también se propone un avance en el proceso de transformación de la estructura económica, con un mayor peso en la agricultura y la manufactura.

Consolidar los encadenamientos productivos hacia el interior de la economía, es el objetivo a fin de reducir la dependencia importadora de bienes finales y dinamizar el turismo, la inversión extranjera y el comercio, se informó en la cita.

La Feria de Negocios reúne a más de 430 entidades del sector estatal, cooperativo y cuentapropista, en pos de fomentar los nexos entre los actores económicos del país.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió con empresarios nacionales, en un recorrido por la VI Feria de Negocios que se desarrolla en ExpoCuba.

En una visita al stand del Grupo Empresarial de la Industria Sidero- Mecánica, el jefe de Estado cubano compartió con los expositores sobre sustitución de importaciones y encadenamientos productivos, elementos claves para el desarrollo de la economía cubana.

La cita, que concluye el viernes próximo, reúne a más de 400 entidades representativas, tanto del sector estatal como cooperativo y cuentapropista, con el objetivo de fomentar las relaciones entre los actores económicos de la nación.

Iniciada el 20 de mayo, la Feria cuenta entre sus objetivos fundamentales, la identificación de las potencialidades existentes en el mercado doméstico, con vistas a la reducción de la dependencia importadora del país.

