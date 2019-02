Ingenios de Matanzas tratan de resarcir atrasos en plan de azúcar

Matanzas, Cuba. – Con más de 3 mil toneladas de azúcar por debajo del plan hasta la fecha, los trabajadores de la agroindustria en la provincia de Matanzas intensifican las acciones para resarcir los atrasos, mantener la calidad y aportar energía.



La zafra azucarera precisa mantener el aporte de los ingenios Mario Muñoz y Jesús Rabí, el aprovechamiento de los recursos y la agilidad en la recuperación del tiempo perdido en los complejos René Fraga y México.

Teresa Rojas Monzón, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, llamó a los azucareros a dar el extra para recuperarse, mantener la atención a las áreas plantadas; así como a aportar alimentos y contribuir al autoabastecimiento de las unidades.

El territorio debe producir el crudo y azúcar refino de la canasta familiar, sobre la base del óptimo aprovechamiento de su materia prima y el compromiso con el país de cumplir su plan con calidad.

