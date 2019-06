Homenaje a Armando Hart Dávalos

La Habana, Cuba.- El Sindicato Nacional de la Administración Pública, convocó a la jornada por el Día del Trabajador del sector que se celebra en Cuba cada 4 de julio, fecha del aniversario 90 del natalicio del revolucionario Armando Hart Dávalos.

Durante los festejos, los afiliados a dicha organización realizarán matutinos, actos y mítines en los que rechazarán el bloqueo de Estados Unidos contra nuestros país, y se ratificará el respaldo a los líderes de la Revolución cubana.

Al Sindicato Nacional de la Administración Pública están afiliados los trabajadores de los 46 Organismos Centrales del Estado, Ministerios de los diferentes sectores, así como los de servicios comunales y bancarios, y las organizaciones políticas y de masas, entre otras instituciones.

Durante la jornada, serán agasajados más de 240mil afiliados, estatales, no estatales y jubilados.

