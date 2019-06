Firman Cuba y Rusia convenio en la esfera ferroviaria

San Petersburgo, Rusia. – Como parte del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, firmó este viernes, el Convenio Intergubernamental para la rehabilitación y modernización de la infraestructura ferroviaria de la Isla.

El documento da inicio a un proceso que prevé importantes inversiones para elevar los volúmenes de carga y transportación de pasajeros, así como incrementar el confort de los coches y la seguridad de las vías.

El próximo paso del Convenio Intergubernamental lo constituye la firma del contrato de suministro de equipos y servicios entre la Unión de Ferrocarriles de Cuba y su homóloga rusa.

El vicepresidente cubano asistió este viernes a la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que contó con la presencia del presidente Vladimir Putin, entre otras personalidades mundiales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.