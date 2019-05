ExpoCaribe: espacio para el comercio y las inversiones

La habana, Cuba. – Promover nuestras exportaciones de bienes y servicios, y atraer capital foráneo, serán objetivos de la XVI Feria comercial ExpoCaribe, del 19 al 22 de junio en el complejo cultural Heredia, de Santiago de Cuba.

La viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ileana Núñez, significó a la prensa que la cita se retoma en el contexto de los 25 años de la Asociación de Estados del Caribe, y ahora, además del comercio, ofrece oportunidades para fomentar las inversiones.

Dijo que la feria tendrá como evento principal el XII Foro Empresarial del Gran Caribe, el cual contempla una ronda de negocios y otras acciones paralelas.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández, precisó que expondrán sus productos y servicios más de 130 entidades nacionales, y 28 de 12 países extranjeros.

