ExpoCaribe consolida la economía caribeña

La feria comercial ExpoCaribe, que se celebrará este año del 19 al 22 de junio en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba, cuenta con la confirmación de más de 130 empresas cubanas y unas 35 firmas de 15 países, entre los que se incluyen Trinidad y Tobago, Granada, Surinam, Santa Lucía, Venezuela, Nicaragua, Panamá y Holanda.

En el evento, que es la segunda bolsa comercial de la Isla y la más importante del Oriente cubano, participará, además, Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), así como de ministros, embajadores y altos representantes en la esfera económica del Gran Caribe y Europa.

Durante la feria se celebrará, de modo colateral, el Foro Empresarial del Gran Caribe, que contempla una Ronda de Negocios, así como seminarios con temas, como el comercio, el transporte, el turismo multidestino y las inversiones.

Los participantes en el evento podrán disfrutar de otras opciones, como presentaciones artísticas, de modas, artes culinarias y visitas al santuario de El Cobre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.