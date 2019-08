Explotar al máximo nuestras potencialidades

La Habana, Cuba. – El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 es el documento rector que permite disponer de un instrumento para la planificación en el corto, mediano y largo plazos.

Como ha expuesto el Titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, a partir del análisis de la realidad nacional y el entorno mundial, se concibieron tres etapas, concentrándonos ahora en la primera hasta 2021.

Seis sectores estratégicos se identificaron: turismo, industria biotecnológica y farmacéutica, electroenergético, producción de alimentos, servicios profesionales en el exterior y construcción.

No obstante las restricciones financieras en esta primera etapa, y así lo ha asegurado Gil, el país no renuncia al crecimiento proyectado en el plan de la economía, y para ello es vital explotar las potencialidades internas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.