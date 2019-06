Ejecutan inversión en fábrica de pienso de Villa Clara

Villa Clara, Cuba. – Para ampliar su capacidad y crecer en áreas de almacenamiento, la Fábrica de Pienso Chichí Padrón, de Santa Clara, es sometida a un proceso de reconversión tecnológica.

Los trabajos que tienen lugar en esa entidad perteneciente a la Empresa Productora de Piensos del Centro, con sede en Cienfuegos, se encuentran a un 65 por ciento de ejecución, en correspondencia con el cronograma constructivo.

La inversión que se desarrolla en la santaclareña Fábrica Chichí Padrón comprende la instalación de equipos con tecnología de última generación, entre los que destacan mezcladoras, tanques recibidores, molinos y motores de alta capacidad que duplicarán la producción.

La nueva maquinaria reducirá el tiempo de molida, elevará la calidad del pienso de preceba, y sustituirá la importación de materias primas dedicadas a la elaboración de ese renglón.

