Economía cubana con discreto crecimiento (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Al concluir 2018 se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto ligeramente superior al 1 por ciento, ratificó el titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, que contó con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

Señaló que reportan incrementos la industria manufacturera, comunicaciones, comercio y sectores sociales, mientras decrecen la agricultura, industria azucarera, construcciones y la minería.

Alejandro Gil dijo que el desempeño de la economía este año muestra incumplimientos en los ingresos por exportaciones, inejecución en las importaciones, y dificultades en determinados procesos inversionistas.

En ese contexto de tensión financiera no podemos olvidar -subrayó- el impacto del bloqueo, a pesar del cual se continuó el avance de programas priorizados.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, adelantó que el Plan 2019 prevé no decaiga el Producto Interno Bruto, muestra de que la economía puede crecer haciendo un mejor empleo de sus propias potencialidades.

Entre los sectores que se proyectan con mayor dinamismo, mencionó la agricultura, ganadería y silvicultura, industria azucarera, construcción, comercio, transporte y comunicaciones.

Será preciso -enfatizó Alejandro Gil- asegurar cumplimientos por exportaciones y su gestión de cobro, concretar niveles de importaciones y créditos previstos en el Plan, así como garantizar la eficiencia del proceso inversionista.

En ese sentido, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, instó en la Comisión Económica a llevar a feliz término todo lo proyectado, e insistió en la responsabilidad de control de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Las acciones que se implementan para la recuperación de la ganadería vacuna fueron temas de análisis de los diputados de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que estuvo presente el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa.

El Titular de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, reconoció que en la ganadería bovina es donde menos se avanza en los últimos años, a pesar de que posee casi el 50 por ciento del fondo de tierras del sector.

Afirmó que el Grupo Ganadero tiene la misión de dar un salto cuantitativo en su desarrollo, a través de la recuperación de instalaciones, capital humano y servicios.

La ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, hizo referencia a los programas de inversión que se llevan a cabo en las industrias láctea y cárnica, para poder asimilar los incrementos productivos.

Los diputados en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, a la que asistió el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, conocieron que para el próximo año se prevé llegar al 5,4 por ciento de la generación de electricidad con fuentes renovables de energía.

El director de Energía Renovable, Rosell Guerra, habló sobre el estado actual de las inversiones relacionadas con las bioeléctricas y los parques solares fotovoltaicos, así como eólicos.

Al referirse a la situación de la energía en el país, el directivo señaló que se caracteriza por una alta dependencia de los combustibles fósiles importados y la baja utilización de las fuentes renovables.

En la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, los diputados significaron que hoy el ciento por ciento de los cubanos disponen de servicio eléctrico por alguna vía, un logro importante de la Revolución.

Potenciar el Campismo Popular, uno de los proyectos creados a instancias del Comandante en Jefe de la Revolución Fidel Castro, fue expresión de varios diputados, durante el análisis del sector del Turismo en la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional.

Reunidos en el Palacio de Convenciones, con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, los integrantes de ese grupo informaron de deficiencias detectadas en instalaciones hoteleras.

La necesidad de mejorar el confort, las ofertas de confituras, reparación de viales, mejorar el abasto de agua e incrementar las ofertas de esa modalidad recreativa en Granma, fueron reclamos de los diputados.

Igualmente formaron parte de las intervenciones, la falta de transporte propio y el uso de los ómnibus escolares, lo que dificulta el disfrute de mayor cantidad de familias del Campismo Popular.

Aun cuando se han implementado las acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, son insuficientes los resultados, aseguró el presidente de ese organismo, Alfonso Noya.

Al intervenir en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, indicó la necesidad de incrementar la preparación de los trabajadores y directivos, así como de las rendiciones de cuenta de los cuadros a los trabajadores.

Precisó Alfonso Noya la importancia de reforzar la integración del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y las organizaciones políticas y de masas al enfrentamiento de la corrupción y las ilegalidades.

La comisión felicitó a los trabajadores de la educación, la cultura y la salud pública por el esfuerzo desplegado este año.

