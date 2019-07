Cultivan ostiones en municipio Rafael Freyre de Holguín (+Fotos)

Holguín, Cuba. – El cultivo del ostión, molusco rico en proteínas, constituye fuente de empleo para quienes, desde la granja ostrícola, hacen de esa faena una de las actividades económicas del municipio de Rafael Freyre en la provincia de Holguín.

Enrique Joaquín Rodrigo, trabajador de la entidad, comentó que los colectores son situados muy próximos al manglar durante 45 días, tiempo necesario para que se fijen a ellos las larvas del ostión.

Pasado ese tiempo, explicó, se sacan a las líneas o tendales que se ubican de forma longitudinal, entre 8 y 10 metros del manglar, proporcionando el volumen de agua necesario que requiere cada colector para el crecimiento y desarrollo del molusco de forma acelerada.

A los tres meses, dijo, el ostión alcanza la talla de comercialización y, a partir de ese período, se le hace a cada colector la primera cosecha de las cuatro que tolera cada aditamento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.