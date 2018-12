Culmina jornada científica sobre estudios económicos

La sesión de clausura de la jornada científica anual del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, ejercicio de contribución académica al desarrollo sostenible de la nación, se celebra hoy en el capitalino Hotel Meliá Cohíba.

El director de esa entidad, Alfredo García, manifestó que el evento busca polemizar en cuanto al desarrollo de sectores estratégicos entre los que se halla el turismo y la industria.

García reveló que Cuba debe aspirar a un desarrollo industrial a tono con los tiempos actuales, con capacidad para insertarse en cadenas globales de valor y que facilite la construcción de encadenamientos productivos.

Asimismo, y tomando en cuenta que el turismo es uno de los sectores estratégicos, se versa en la cita acerca de la aplicación del método prospectivo, disciplina de la planificación para el diseño de estrategias que conduzcan a un modelo sustentable de desarrollo.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.