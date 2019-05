Cuba y Vietnam abogan por fortalecer nexos económicos

La Habana, Cuba. – El Foro de Negocios Cuba – Vietnam, celebrado este miércoles en La Habana, confirma la voluntad de ambas partes de intensificar los lazos de amistad y colaboración existentes, e impulsar los económicos.

Así lo ratificó el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández, quien subrayó las potencialidades para el desarrollo de los vínculos en sectores como salud, biotecnología, agroalimentario, turismo, construcción, informática y comunicaciones.

El vicetitular de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, Vo Tan Thanh, al intervenir en el foro coincidió en las estrechas relaciones que unen a ambas naciones.

Durante la cita, que incluyó una presentación sobre la Zona de Desarrollo Mariel, trascendió que el intercambio comercial entre Cuba y Vietnam tiene potencialidades para alcanzar los 500 millones de dólares antes de 2022.

