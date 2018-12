Continúa a buen ritmo zafra en Villa Clara

Los agroazucareros de Villa Clara se acercan por estos días al compromiso pactado para la zafra chica, situación que los pone en una posición ventajosa para adentrarse en enero en la zafra grande.

Autoridades del sector en esa provincia precisaron que en cada industria se trabaja por lograr el máximo aprovechamiento de los medios disponibles, con una evaluación diaria de las dificultades y una estricta vigilancia de la disciplina tecnológica, para evitar pérdidas en las mieles finales.

En Villa Clara, donde actualmente muelen los 9 centrales previstos para la actual contienda, se prevé concluir el año con una producción superior a las 30 mil toneladas de azúcar crudo, incentivo que los anima a cumplir con la meta final.

Asimismo, el central Panchito Gómez Toro, de Quemado de Güines, continúa puntero en la emulación entre sus homólogos de ese territorio y el país.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.